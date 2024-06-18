Papatyaların açtığı Sarıkamış'ın doğası fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor

Amatör fotoğrafçılardan Muhammed Çetinkaya, AA muhabirine, yağışlardan sonra doğanın canlandığını belirterek, "Papatya tarlaları Sarıkamış'ın ilgi odağı oldu. Biz de amatör fotoğrafçılar olarak papatyaları çekmeye geldik. Herkesi Sarıkamış'ın güzel doğasına bekleriz." dedi.

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