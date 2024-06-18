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        Papatyaların açtığı Sarıkamış'ın doğası fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, fotoğraf tutkunları, yağışların ardından açan papatyaları kadrajlarına yansıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 11:38 Güncelleme: 18.06.2024 - 11:54
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        Papatyaların açtığı Sarıkamış'ın doğası fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor
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        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, fotoğraf tutkunları, yağışların ardından açan papatyaları kadrajlarına yansıttı.

        İlçeye 3 kilometre uzaklıktaki Hamamlı köyü kırsalında, yağışların ardından havaların ısınmasıyla papatyalar açtı.

        Doğa gezintisine çıkan amatör fotoğrafçılar da bölgede dolaşarak güzel kareler yakalamaya çalıştı.

        Fotoğraf tutkunları, adeta "papatya tarlası"nı andıran bölgede uzun süre vakit geçirip çiçek fotoğrafları çekti.

        Amatör fotoğrafçılardan Muhammed Çetinkaya, AA muhabirine, yağışlardan sonra doğanın canlandığını belirterek, "Papatya tarlaları Sarıkamış'ın ilgi odağı oldu. Biz de amatör fotoğrafçılar olarak papatyaları çekmeye geldik. Herkesi Sarıkamış'ın güzel doğasına bekleriz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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