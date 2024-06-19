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        Kars'ta sel nedeniyle bazı ev ve ahırlarda hasar oluştu

        Kars'ın Kağızman ilçesinde şiddetli sağanak sonrası meydana gelen sel nedeniyle bazı ev ve ahırlarda hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 16:01 Güncelleme: 19.06.2024 - 16:01
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        Kars'ta sel nedeniyle bazı ev ve ahırlarda hasar oluştu
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        Kars'ın Kağızman ilçesinde şiddetli sağanak sonrası meydana gelen sel nedeniyle bazı ev ve ahırlarda hasar oluştu.

        İlçede gece saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu sele neden oldu.

        Sel nedeniyle Kağızman'a bağlı Ağdam, Taşburun, Aydınkavak ve Bulanık köylerinde bazı ev ve ahırlarda hasar meydana geldi.

        Ağdam köyünden geçen kanalın taşmasıyla oluşan selde yaklaşık 10 ahır yıkıldı, 20'ye yakın eve de su girdi.

        İhbar üzerine olay yerine Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD), jandarma, 112 Acil Servis ve DSİ ekipleri sevk edildi.

        Ekipler köylerde oluşan hasarın tespit edilmesi için çalışma başlattı.

        Kağızman Kaymakamı Okan Daştan da köylerde incelemelerde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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