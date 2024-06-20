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        Kars'ta yılanın balık avı kamerada

        Kars'ın Akyaka ilçesindeki derede yılanın balık avlaması görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 11:59 Güncelleme: 20.06.2024 - 11:59
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        Kars'ta yılanın balık avı kamerada
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        Kars'ın Akyaka ilçesindeki derede yılanın balık avlaması görüntülendi.

        AA muhabiri, ilçenin Şahnalar Kanyonu'nda bulunan derede sazan avlayan yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılanı kamerayla kayıt altına aldı.

        İri boyutlardaki sazanı ağzıyla suda yakalayıp uzun süre karaya çekmeye çalışan yılan, yutamadığı avını bırakıp otlarla kaplı alanda gözden kayboldu.

        Olaya tanıklık eden çevredeki vatandaşlar, yılanın balık avını şaşkınlıkla izledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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