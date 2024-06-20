Kars'ta yılanın balık avı kamerada
Kars'ın Akyaka ilçesindeki derede yılanın balık avlaması görüntülendi.
Kars'ın Akyaka ilçesindeki derede yılanın balık avlaması görüntülendi.
AA muhabiri, ilçenin Şahnalar Kanyonu'nda bulunan derede sazan avlayan yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılanı kamerayla kayıt altına aldı.
İri boyutlardaki sazanı ağzıyla suda yakalayıp uzun süre karaya çekmeye çalışan yılan, yutamadığı avını bırakıp otlarla kaplı alanda gözden kayboldu.
Olaya tanıklık eden çevredeki vatandaşlar, yılanın balık avını şaşkınlıkla izledi.
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