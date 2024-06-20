Kars'ta şiddetli rüzgar bazı iş yerlerinin çatısını uçurdu

Belirli noktalardan geçen yüksek gerilim hatlarına zarar veren çatı parçaları, sanayideki 13’üncü bloğa giden yolun kapanmasına da neden oldu.

Kars Küçük Sanayi Sitesi’ndeki bazı iş yerlerinin çatıları da şiddetli rüzgarın etkisiyle yerlerinden sökülerek uçtu.

Kars'ta etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı iş yerlerinin çatıları uçtu.

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