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        Kars'ta şiddetli rüzgar bazı iş yerlerinin çatısını uçurdu

        Kars'ta etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı iş yerlerinin çatıları uçtu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 21:07 Güncelleme: 20.06.2024 - 21:07
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        Kars'ta şiddetli rüzgar bazı iş yerlerinin çatısını uçurdu
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        Kars'ta etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı iş yerlerinin çatıları uçtu.

        Kentte sabah saatlerinde başlayan sağanak zaman zaman yerini rüzgara bıraktı.

        Kars Küçük Sanayi Sitesi’ndeki bazı iş yerlerinin çatıları da şiddetli rüzgarın etkisiyle yerlerinden sökülerek uçtu.

        Belirli noktalardan geçen yüksek gerilim hatlarına zarar veren çatı parçaları, sanayideki 13’üncü bloğa giden yolun kapanmasına da neden oldu.

        Aras EDAŞ ekipleri arıza yaşanan elektrik hatlarında çalışma yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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