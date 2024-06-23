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        Kars'ta futbolun emektarlarına davul zurnalı turnuva düzenlendi

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde futbola hizmet etmiş yaşları 45-80 arası sporcular için futbol turnuvası gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 11:49 Güncelleme: 23.06.2024 - 11:49
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        Kars'ta futbolun emektarlarına davul zurnalı turnuva düzenlendi
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        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde futbola hizmet etmiş yaşları 45-80 arası sporcular için futbol turnuvası gerçekleştirildi.

        Sarıkamış Gençlik Merkezi futbol sahasında düzenlenen turnuvada davul zurna eşliğinde sahaya çıkan emektar sporcuların takımı, rakibini 1-0 mağlup ederek turnuvanın şampiyonu oldu.

        Bir süre emektarlar takımında oynayan ve attığı bir penaltı golüyle sahadan ayrılan Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, AA muhabirine, Sarıkamış'ın geçmişten günümüze kadar önemli spor insanları yetiştirdiğini söyledi.

        Aslantatar, sporun her zaman insanları bir arada tutan önemli bir unsur olduğunu ifade ederek, "Gerçekten muazzam maçlar oldu, spor yapmak hakikaten her yaş için elzemdir. İnşallah gelenek haline gelir. Sarıkamış'ta spora gönül vermiş vatandaşların bir araya gelmesiyle oluşan organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Buradaki vatandaşlarımızın kimisi 75-80, kimisi 45-50 yaş civarında futbol, kayak ve sporun diğer dallarında bugüne kadar emek vermiş emektarlarımızı hatırlayan gençlerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç da çok güzel bir organizasyon olduğunu dile getirerek, "Sabri abi bizim çocukluğumuzun efsane ismi, bizi çocukluğumuza götürdü, inşallah gençler örnek alır." dedi.

        Organizasyonu düzenleyen Sabri Yılmaz ise İstanbul'da futbol kulübü kurduğunu belirterek, Sarıkamış'ta futbol özleminin azaldığını, bu nedenle böyle bir turnuva yaptıklarını vurguladı.

        Eski milli kayakçı ve uzun yıllar futbol oynamış 78 yaşındaki Celal Öztaş da güzel bir turnuva olduğunu kaydederek, "Bugün 78 yaşında sahaya çıktım, 3 yıldır çıkmıyorduk. İstanbul'dan arkadaşlar geldi, maç yaptık 1-0 galip gelerek gençleri yendik." ifadesini kullandı.

        Turnuva, emektarlar futbol takımına plaket verilmesiyle sona erdi.

        Turnuvaya, Emniyet Müdürü Canan Altınkaya, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alim Burak Çelik, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ali Koçak, Gençlik Merkezi Müdürü Bülent Yıldırım, turnuvanın organizatörü eski futbolcu Sarıkamış Esnaf Spor kaptanı Sabri Yılmaz, sporcular ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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