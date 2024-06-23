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        Kars Valisi Polat, selden etkilenen köylerde incelemelerde bulundu:

        Kars Valisi Ziya Polat, Kağızman ilçesinde şiddetli sağanak sonrası meydana gelen selden etkilenen köylerde inceleme yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 19:21 Güncelleme: 23.06.2024 - 19:25
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        Kars Valisi Polat, selden etkilenen köylerde incelemelerde bulundu:
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        Kars Valisi Ziya Polat, Kağızman ilçesinde şiddetli sağanak sonrası meydana gelen selden etkilenen köylerde inceleme yaptı.

        Sel nedeniyle Kağızman'a bağlı Akdam, Taşburun, Aydınkavak ile Bulanık köylerinde bazı ev ve ahırlarda oluşan hasarların giderilmesi için ekipler çalışmasını sürdürüyor.

        Devlet Su İşleri (DSİ) 24. Bölge Müdürlüğü ekipleri, geçen günlerde Akdam köyünde sağanak sonrası taşan kanalın temizlenmesi için çalışma başlattı.

        İl Özel İdaresi ekipleri ise sel nedeniyle hasar gören köyün altyapısını onarıyor.

        Vali Polat, selden en çok etkilenen Akdam köyünde de incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Polat, AA muhabirine, sağanak sonrası dere yatağının taşmasıyla bazı ev ve ahırlarda su baskını yaşandığını anlatarak, "En ufak sıkıntıda bile devletimizin tüm imkanları aziz milletimizin emrinde. Tüm kurum ve kuruluşlarla olaya müdahale edildi, çok şükür can kaybımız yaşanmadı. Evler ve bahçelerde su baskınları oldu, çoğunun temizliği bitirildi." dedi.

        Akdam köyünden geçen dere yatağındaki çalışmaların DSİ tarafından bu yıl bitirileceğini belirten Polat, şöyle konuştu:

        "Köyün yolları ve dere yatağını eskisinden çok iyi hale getireceğiz. Tüm köylülerimize, hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabb'im bir daha yaşatmasın. Yaşattığında da çok şükür devletimiz çok güçlü, olay anından itibaren araç ve gereçlerimizle aziz milletimizin emrindeyiz."

        Ziyarette Polat'a, Kağızman Kaymakamı Okan Daştan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Fatih Tekcan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Rahmi Toktaş eşlik etti.

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