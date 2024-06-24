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        Kars'ta yolcu minibüsü refüje çarptı

        Kars'ın Selim ilçesinde refüje çarpan minibüste hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 14:29 Güncelleme: 24.06.2024 - 14:29
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        Kars'ta yolcu minibüsü refüje çarptı
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        Kars'ın Selim ilçesinde refüje çarpan minibüste hasar oluştu.

        Cengiz Karataş idaresindeki 36 M 9023 plakalı yolcu minibüsü, Kars-Erzurum kara yolunda, tali yoldan ana yola çıkan otomobile çarpmamak için manevra yaptı.

        Refüje çarparak duran yolcu minibüsünde hasar oluştu.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan olmazken, hasar alan yolcu minibüsü çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı.

        Minibüsteki yolcular da başka araçla gidecekleri yere gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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