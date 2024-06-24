Kars'ta yolcu minibüsü refüje çarptı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Cengiz Karataş idaresindeki 36 M 9023 plakalı yolcu minibüsü, Kars-Erzurum kara yolunda, tali yoldan ana yola çıkan otomobile çarpmamak için manevra yaptı.

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