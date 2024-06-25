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        Kars'ta çeşitli suçlardan aranan 3 zanlı tutuklandı

        Kars'ta çeşitli suçlardan aranan ve polis ekiplerince yakalanan 14 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 11:11 Güncelleme: 25.06.2024 - 11:11
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        Kars'ta çeşitli suçlardan aranan 3 zanlı tutuklandı
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        Kars'ta çeşitli suçlardan aranan ve polis ekiplerince yakalanan 14 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde arama kaydı bulunan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

        Ekiplerce daha önce belirlenen adreslere yönelik yapılan operasyonlarda, 14 aranan şahıs yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, 11'i ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

        Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 4 ruhsatsız tabanca, 5 kurusukı tabanca, 1 pompalı tüfek, silahlara ait 13 şarjör ile 75 fişek, av tüfeği ve 4 muşta ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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