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        Kars'ta akrabalar arasında çıkan sopalı kavgada 7 kişi yaralandı

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde akrabalar arasında çıkan sopalı kavgada 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 15:40 Güncelleme: 26.06.2024 - 15:40
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        Kars'ta akrabalar arasında çıkan sopalı kavgada 7 kişi yaralandı
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        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde akrabalar arasında çıkan sopalı kavgada 7 kişi yaralandı.

        İlçeye bağlı İnkaya köyünde akrabalar arasında çıkan tartışma, sopalı kavgaya dönüştü.

        İhbar üzerine köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kavgada yaralanan İ.E, S.E, S.E, T.E, V.E, S.E. ile M.E, Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Jandarma ekipleri köyde güvenlik önlemi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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