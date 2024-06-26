Kars'ta akrabalar arasında çıkan sopalı kavgada 7 kişi yaralandı
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde akrabalar arasında çıkan sopalı kavgada 7 kişi yaralandı.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde akrabalar arasında çıkan sopalı kavgada 7 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı İnkaya köyünde akrabalar arasında çıkan tartışma, sopalı kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kavgada yaralanan İ.E, S.E, S.E, T.E, V.E, S.E. ile M.E, Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri köyde güvenlik önlemi aldı.
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