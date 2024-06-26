Kars'ta şiddetli rüzgar nedeniyle kırılan ağaç dalları otomobilde hasar oluşturdu
Kars'ta şiddetli rüzgar nedeniyle kırılan ağaç dalları, park halindeki otomobile zarar verdi.
Kars'ta şiddetli rüzgar nedeniyle kırılan ağaç dalları, park halindeki otomobile zarar verdi.
Kentte etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor.
Rüzgar nedeniyle Faikbey Caddesi'nde park halinde bulunan Ö.Y'ye ait 36 AAT 282 plakalı otomobilin üzerine kırılan ağaç dalları düştü.
Otomobilin ön kısmında hasar oluştu.
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