Kars'ta kaybolan kişinin bulunması için çalışma başlatıldı

Bunun üzerine olay yerine Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi.

Sabah saatlerinde evinden ayrılan Yakup Yıldız'dan (33) bir daha haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

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