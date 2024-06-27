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        Kars'ta kaybolan kişinin bulunması için çalışma başlatıldı

        Kars'ın Digor ilçesinde kaybolan kişinin bulunması için arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 22:03 Güncelleme: 27.06.2024 - 22:10
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        Kars'ta kaybolan kişinin bulunması için çalışma başlatıldı
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        Kars'ın Digor ilçesinde kaybolan kişinin bulunması için arama çalışması başlatıldı.

        Sabah saatlerinde evinden ayrılan Yakup Yıldız'dan (33) bir daha haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

        Ekiplerce yapılan arama tarama faaliyetinde Yıldız'ın motosikleti yol kenarında bulundu.

        Bunun üzerine olay yerine Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi.

        Ekipler, Yıldız'ın bulunması için bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri

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