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        Kars'ta çiftçiler sıcaktan bunalan atlarını derede serinletiyor

        Tarım ve hayvancılığın yaygın yapıldığı Kars'ta bazı çiftçiler, sıcaktan bunalan atlarını derede serinletiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 12:16 Güncelleme: 28.06.2024 - 12:16
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        Kars'ta çiftçiler sıcaktan bunalan atlarını derede serinletiyor
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        Tarım ve hayvancılığın yaygın yapıldığı Kars'ta bazı çiftçiler, sıcaktan bunalan atlarını derede serinletiyor.

        Selim ilçesinin Karahamza köyündeki genç çiftçiler, sıcaklığın gündüz 30 dereceye çıkmasıyla günlük işlerinde yük taşıma ve ulaşım için kullandıkları atlarını serinletmeyi ihmal etmiyor.

        Köyün 500 metre yakınındaki dereye götürdükleri atlarını suda koşturup yüzdüren çiftçiler, hem hayvanlarını serinletiyor hem de keyifli anlar yaşıyor.

        Köylülerden Yener Demirci, AA muhabirine, atların çiftçiler için çok önemli olduğunu söyledi.

        Sıcak havalarda atların rahat etmesi ve hasat zamanına hazır olması için dereye getirdiklerini belirten Demirci, "Atlar, atalarımızın, dedelerimizin, tarla ekiminde kullanıp her işini yapan dünyanın en güzel akıllı hayvanlarıdır. Biz de bunlarla tarla ekip, taşımacılık yapıyoruz. Bunların da hakkı suya girmek, serinlemek, temizlenmek, yıkanmak. Biz de bugün abim ve kardeşlerimizle atlarımızı yıkayalım dedik. Havanın çok sıcak olması hayvanlara yansıdı. Biçim dönemi başlamadan biz de atlarımızı küçükken yüzdüğümüz bu büyük çaya getirdik. Hem kendimiz hem de atlarımızı yüzdürüyoruz." dedi.

        Ersin Aydoğan ise havaların çok sıcak olduğunu, bu nedenle atlarını yıkayıp serinletmek istediklerini anlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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