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        Iğdır'daki Tuz Terapi Merkezi astım hastalarına şifa, sıcaktan bunalanlara doğal klima oluyor

        Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde bulunan Tuz Terapi Merkezi, ziyaretçilerine hem şifa oluyor hem de sıcak havalarda serinleme imkanı sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 10:40 Güncelleme: 29.06.2024 - 10:40
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        Iğdır'daki Tuz Terapi Merkezi astım hastalarına şifa, sıcaktan bunalanlara doğal klima oluyor
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        Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde bulunan Tuz Terapi Merkezi, ziyaretçilerine hem şifa oluyor hem de sıcak havalarda serinleme imkanı sunuyor.

        Tuz Terapi Merkezi, Valilik ve Kaymakamlık tarafından 2 yıl önce Tuz Dağı'nın içinde çevre düzenlemesi ile ışıklandırma çalışması yapıldıktan sonra daha çok dikkat çekmeye başladı.

        Tamamı tuzdan oluşan duvarları, tavanı, tabanı ve mağaralarıyla yer altında hizmet veren merkez, özellikle solunum yolları rahatsızlığı olanların uğrak yeri oluyor.

        Sıcak havalardan bunalanlara da ferahlama imkanı sunan merkezde hava sıcaklığı sıfırın altına kadar düşüyor.

        Ziyaretçilerden Nurdan Aksu, AA muhabirine, İstanbul’dan Kars'a gezmeye geldiğini ve yakınlarının tavsiyesi üzerine Iğdır'daki Tuz Terapi Merkezi'ni ziyaret ettiğini söyledi.

        Tuz mağaralarına hayran kaldığını ifade eden Aksu, "Biz kilometrelerce yol aşarak buraya geldik. Görülmeye değer bir yer ve herkese tavsiye ediyorum. Dışarıda 30 derece sıcaklık içeride mont, polar giyinmişim halen o serinliği hissediyorum." dedi.

        Galip Duman ilk defa dağın içinde böyle bir alan gördüğünü belirterek, "İçeri girince apayrı bir dünya gördüm, herkes gelsin mutlaka görsün. Ben bunca yıldır niye gelip görmemişim kendime hayret ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Amasya'dan gelen Süheyla Baykal, merkezin astım hastaları için çok faydalı olduğunu ve mağaralarda kolayca nefes alınabildiğini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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