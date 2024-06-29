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        Kars'ta baraj suyu tahliye edilince eski yerleşim yeri gün yüzüne çıktı

        Kars'ta baraj suyunun tahliye edilmesiyle yıllar önce su altında kalan Boğazköy'deki yerleşim yerleri yeniden gün yüzüne çıkmaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 10:51 Güncelleme: 29.06.2024 - 10:51
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        Kars'ta baraj suyu tahliye edilince eski yerleşim yeri gün yüzüne çıktı
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        Kars'ta baraj suyunun tahliye edilmesiyle yıllar önce su altında kalan Boğazköy'deki yerleşim yerleri yeniden gün yüzüne çıkmaya başladı.

        Büyük sulama projeleri alanlarının dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi, civardaki içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla hayata geçirilen "Göl Su Projesi" kapsamında 2018'de yapılan Kars Barajı'nın suyu kısmen tahliye edildi.

        Büyük kısmı boşaltılan barajın altındaki eski Boğazköy'deki yerleşim yerleri ile okul binası ve cami gün yüzüne çıktı. Bazı vatandaşlar bu durumu fırsat bilerek bölgeyi ziyaret etti.

        Göçmen kuşların yaşam alanı haline gelen baraj, kuş gözlemcileri ve fotoğrafçıların da uğrak yeri oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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