Kars'ta mezun olan öğrenciler törene Filistin'i destekleyen pankartlarla geldi

Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Sarıkamış Spor Bilimleri Fakültesi, Sarıkamış Turizm Fakültesi ve Sarıkamış Meslek Yüksekokulundan 2023-2024 eğitim öğretim yılında mezun olan öğrenciler için töreni düzenlendi.

Sarıkamış Spor Bilimleri Fakültesi Spor Salonu'ndaki mezuniyet törenine öğrenciler, Filistin bayrakları ve "Filistin bu sene mezun vermedi, dünya sınıfta kaldı" yazılı dövizlerle geldi.

Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, törende, öğrencilerin kazasız, belasız eğitimlerini tamamlamalarının mutluluk verici olduğunu söyledi.

Kim hangi alanda olursa olsun kendini yetiştirmişse başarının arkasından geleceğini belirten Aslantatar, "İnşallah genç kardeşlerimizin geleceği parlak olur. Bundan sonraki hayatları sağlık mutluluk ve başarılarla dolu olur. Ben bu genç kardeşlerimizi yetiştiren hocalarımıza teşekkür ediyorum. Gençlerimize başarılar diliyorum, Allah hepsinin yardımcısı olsun." dedi.

KAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu da zorlu bir maratonu bitiren öğrencileri tebrik ederek, "Öğrencilerimizin bundan sonraki süreçte kendi kişilikleri, karakterleri çabaları daha önemli hale gelecek. Süreç ne şekilde şekillenirse şekillensin siz sevgili kardeşlerimden beklediğim, hayatınızın her aşamasında insani ve ahlaki değerleri hep ön planda tutmanızı istirham ediyorum." diye konuştu.