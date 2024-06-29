Kars'ta sağlık çalışanları Gazze için 33 haftadır "sessiz yürüyüş" yapıyor

Kars'ta sağlık çalışanları ve tıp fakültesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için düzenledikleri sessiz yürüyüşü 33 haftadır sürdürüyor.

Fethiye Camisi'nin önünde bir araya gelen sağlık çalışanları ve tıp fakültesi öğrencileri, taşıdıkları dövizler, Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayraklarıyla Gazi Ahmet Muhtar Paşa Caddesi'nden yürüyüşe başladı.

Faikbey ve Kazım Paşa caddelerinden Kars Kalesi bölgesindeki Gazi Kars Bedesten'e kadar sessiz yürüyüş yapan grup üyeleri hayatını kaybedenler için dua okudu.

Grup adına konuşan İde Aslan, 266 gündür devam eden soykırım ve zulme sabreden onurlu Gazze halkına ve bütün zorluklar içerisinde açlığa, ilaçsızlığa rağmen kendi canı pahasına hastaları için var gücüyle çalışan Gazze'nin şerefli doktor ve sağlık çalışanlarını selamladıklarını söyledi.

Türkiye'deki hekimler ve sağlık çalışanları olarak "Sessiz Yürüyüşün" 33. haftasında yeniden Gazze'yi hatırlamak ve hatırlatmak için toplandıklarını ifade eden Aslan, "Yaklaşık bir asırdır Filistin'i işgal eden siyonist rejim, o topraklarda sistematik bir şekilde katliamlar yapmakta, insanları yurtlarından zorla sürgün ederek vatanlarına ve mal varlıklarına el koymaktadır." dedi.