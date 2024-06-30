Nahçıvan'da işlenen cinayetle ilgili kırmızı bültenle aranan zanlı Kars'ta yakalandı

Sarıkamış Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine gözaltına alınan K.H, iade işlemlerinin yapılması için İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

Ekiplerce otobüste yapılan kimlik sorgulamasında Azerbaycan uyruklu K.H'nin (50), Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde işlenen cinayetle ilgili Interpol tarafından "kırmızı bülten"le arandığını belirledi.

Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde işlenen cinayetle ilgili Interpol tarafından "kırmızı bülten"le aranan Azerbaycan uyruklu zanlı Kars'ta yakalandı.

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