Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Nahçıvan'da işlenen cinayetle ilgili kırmızı bültenle aranan zanlı Kars'ta yakalandı

        Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde işlenen cinayetle ilgili Interpol tarafından "kırmızı bülten"le aranan Azerbaycan uyruklu zanlı Kars'ta yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 12:26 Güncelleme: 30.06.2024 - 12:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nahçıvan'da işlenen cinayetle ilgili kırmızı bültenle aranan zanlı Kars'ta yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde işlenen cinayetle ilgili Interpol tarafından "kırmızı bülten"le aranan Azerbaycan uyruklu zanlı Kars'ta yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı Sarıkamış İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mescitli Yol Kontrol Noktasında, şehirler arası seyahat firmasına ait yolcu otobüsünü durdurdu.

        Ekiplerce otobüste yapılan kimlik sorgulamasında Azerbaycan uyruklu K.H'nin (50), Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde işlenen cinayetle ilgili Interpol tarafından "kırmızı bülten"le arandığını belirledi.

        Sarıkamış Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine gözaltına alınan K.H, iade işlemlerinin yapılması için İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eski sevgilisinin evlendiğini duydu durakta beklerken öldürdü
        Eski sevgilisinin evlendiğini duydu durakta beklerken öldürdü
        Bakan Şimşek vergi taslağını iş dünyasıyla paylaşacak
        Bakan Şimşek vergi taslağını iş dünyasıyla paylaşacak
        "6-1'lik maçtan farklı olacak"
        "6-1'lik maçtan farklı olacak"
        Biden'a 'seçimden çekil' baskısı
        Biden'a 'seçimden çekil' baskısı
        Çeşme, Selçuk ve Menderes'teki orman yangınları kontrol altında (Yangınların nedeni belli oldu)
        Çeşme, Selçuk ve Menderes'teki orman yangınları kontrol altında (Yangınların nedeni belli oldu)
        Yargıtay'dan emsal karar: Eşe başkasının yanında hakaret boşanma nedeni sayıldı
        Yargıtay'dan emsal karar: Eşe başkasının yanında hakaret boşanma nedeni sayıldı
        İlkay sahada eşi tribünde büyüledi
        İlkay sahada eşi tribünde büyüledi
        ABD'de polise sahte silah doğrultan çocuk öldürüldü
        ABD'de polise sahte silah doğrultan çocuk öldürüldü
        İstanbul'da geniş çaplı güvenlik önlemleri: Bazı metro istasyonları ile yollar kapatıldı
        İstanbul'da geniş çaplı güvenlik önlemleri: Bazı metro istasyonları ile yollar kapatıldı
        Fransa'da seçim başladı
        Fransa'da seçim başladı
        Güneş sistemi nerede bitiyor?
        Güneş sistemi nerede bitiyor?
        Son talibi M.United!
        Son talibi M.United!
        Yangın bölgesinde kuvvetli rüzgar sürüyor!
        Yangın bölgesinde kuvvetli rüzgar sürüyor!
        Aslan'da yerli operasyonu!
        Aslan'da yerli operasyonu!
        “Çok güzel bir aşk yaşıyorum"”
        “Çok güzel bir aşk yaşıyorum"”
        Kolesterol oranı yüksek bu 6 besine dikkat!
        Kolesterol oranı yüksek bu 6 besine dikkat!
        Mısır Çarşısı'nda bıçaklı kavga
        Mısır Çarşısı'nda bıçaklı kavga
        98. Gazi Koşusu heyecanı
        98. Gazi Koşusu heyecanı
        "Türkiye'ye dönmek istiyorum"
        "Türkiye'ye dönmek istiyorum"
        'Avokado Eli’ nedir bilenler el kaldırsın!
        'Avokado Eli’ nedir bilenler el kaldırsın!

        Benzer Haberler

        Kars'ta sağlık çalışanları Gazze için 33 haftadır "sessiz yürüyüş" yapıyor
        Kars'ta sağlık çalışanları Gazze için 33 haftadır "sessiz yürüyüş" yapıyor
        Kars'ta mezun olan öğrenciler törene Filistin'i destekleyen pankartlarla ge...
        Kars'ta mezun olan öğrenciler törene Filistin'i destekleyen pankartlarla ge...
        Kars'ta baraj suyu tahliye edilince eski yerleşim yeri gün yüzüne çıktı
        Kars'ta baraj suyu tahliye edilince eski yerleşim yeri gün yüzüne çıktı
        Iğdır'daki Tuz Terapi Merkezi astım hastalarına şifa, sıcaktan bunalanlara...
        Iğdır'daki Tuz Terapi Merkezi astım hastalarına şifa, sıcaktan bunalanlara...
        Kars'ta çiftçiler sıcaktan bunalan atlarını derede serinletiyor
        Kars'ta çiftçiler sıcaktan bunalan atlarını derede serinletiyor
        Kars'ta kaybolan kişinin bulunması için çalışma başlatıldı
        Kars'ta kaybolan kişinin bulunması için çalışma başlatıldı