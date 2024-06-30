Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta evde çıkan yangın söndürüldü

        Kars'ın Digor ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 15:54 Güncelleme: 30.06.2024 - 15:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'ta evde çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kars'ın Digor ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.

        İlçeye bağlı Kocaköy köyünde yaşayan Mehmet Çalışır'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede evi saran alevlere müdahale etmeye çalışan köy sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

        Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Yangında evde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İzmir'de binada patlama! 2 can kaybı, 20 yaralı var
        İzmir'de binada patlama! 2 can kaybı, 20 yaralı var
        İsmail Küçükkaya'yı yıkan ölüm! Annesi denizde boğuldu
        İsmail Küçükkaya'yı yıkan ölüm! Annesi denizde boğuldu
        Fenerbahçe'den gündem Çağlar Söyüncü
        Fenerbahçe'den gündem Çağlar Söyüncü
        36 bin kişiye 'hayal' sattılar! 5 bin yılda 1 gün tatil: 10 milyar lira dolandırdıkları mağdurları ikinci kez dolandırdılar
        36 bin kişiye 'hayal' sattılar! 5 bin yılda 1 gün tatil: 10 milyar lira dolandırdıkları mağdurları ikinci kez dolandırdılar
        Dün bebeğini kaybetti bu sabah acı haber geldi: Özlem ve kardeşi Rojbin kurtarılamadı
        Dün bebeğini kaybetti bu sabah acı haber geldi: Özlem ve kardeşi Rojbin kurtarılamadı
        Çeşme, Selçuk ve Menderes'teki orman yangınları kontrol altında (Yangınların nedeni belli oldu)
        Çeşme, Selçuk ve Menderes'teki orman yangınları kontrol altında (Yangınların nedeni belli oldu)
        Bakan Şimşek vergi taslağını iş dünyasıyla paylaşacak
        Bakan Şimşek vergi taslağını iş dünyasıyla paylaşacak
        Eski sevgilisinin evlendiğini duydu durakta beklerken öldürdü
        Eski sevgilisinin evlendiğini duydu durakta beklerken öldürdü
        "6-1'lik maçtan farklı olacak"
        "6-1'lik maçtan farklı olacak"
        Tatilcilerin ihmali kamerada: "Bu ormanlar nasıl yanmasın"
        Tatilcilerin ihmali kamerada: "Bu ormanlar nasıl yanmasın"
        Tartışma yaratacak açıklama
        Tartışma yaratacak açıklama
        İşte hayat kurtaran 4 yumurta testi!
        İşte hayat kurtaran 4 yumurta testi!
        Biden'a 'seçimden çekil' baskısı
        Biden'a 'seçimden çekil' baskısı
        Yeni sevgilisini açıkladı
        Yeni sevgilisini açıkladı
        Fransa'da seçim başladı
        Fransa'da seçim başladı
        Güneş sistemi nerede bitiyor?
        Güneş sistemi nerede bitiyor?
        Son talibi M.United!
        Son talibi M.United!
        “Çok güzel bir aşk yaşıyorum"”
        “Çok güzel bir aşk yaşıyorum"”
        Kolesterol oranı yüksek bu 6 besine dikkat!
        Kolesterol oranı yüksek bu 6 besine dikkat!
        98. Gazi Koşusu heyecanı
        98. Gazi Koşusu heyecanı

        Benzer Haberler

        Nahçıvan'da işlenen cinayetle ilgili kırmızı bültenle aranan zanlı Kars'ta...
        Nahçıvan'da işlenen cinayetle ilgili kırmızı bültenle aranan zanlı Kars'ta...
        Kars'ta sağlık çalışanları Gazze için 33 haftadır "sessiz yürüyüş" yapıyor
        Kars'ta sağlık çalışanları Gazze için 33 haftadır "sessiz yürüyüş" yapıyor
        Kars'ta mezun olan öğrenciler törene Filistin'i destekleyen pankartlarla ge...
        Kars'ta mezun olan öğrenciler törene Filistin'i destekleyen pankartlarla ge...
        Kars'ta baraj suyu tahliye edilince eski yerleşim yeri gün yüzüne çıktı
        Kars'ta baraj suyu tahliye edilince eski yerleşim yeri gün yüzüne çıktı
        Iğdır'daki Tuz Terapi Merkezi astım hastalarına şifa, sıcaktan bunalanlara...
        Iğdır'daki Tuz Terapi Merkezi astım hastalarına şifa, sıcaktan bunalanlara...
        Kars'ta çiftçiler sıcaktan bunalan atlarını derede serinletiyor
        Kars'ta çiftçiler sıcaktan bunalan atlarını derede serinletiyor