Kars'ta yıldırım isabet eden 10 hayvan telef oldu
Kars'ta yıldırım isabet eden 10 büyükbaş hayvan telef oldu.
Kars'ta yıldırım isabet eden 10 büyükbaş hayvan telef oldu.
Merkeze bağlı Çorak köyündeki merada otlatmak için götürülen hayvanların üzerine yıldırım düştü.
Yıldırımın isabet ettiği sürüdeki 10 büyükbaş hayvan telef oldu.
Kentte gök gürültülü sağanak etkisini sürdürüyor.
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