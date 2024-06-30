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        Kars'ta yıldırım isabet eden 10 hayvan telef oldu

        Kars'ta yıldırım isabet eden 10 büyükbaş hayvan telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 22:53 Güncelleme: 30.06.2024 - 22:53
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        Kars'ta yıldırım isabet eden 10 hayvan telef oldu
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        Kars'ta yıldırım isabet eden 10 büyükbaş hayvan telef oldu.

        Merkeze bağlı Çorak köyündeki merada otlatmak için götürülen hayvanların üzerine yıldırım düştü.

        Yıldırımın isabet ettiği sürüdeki 10 büyükbaş hayvan telef oldu.

        Kentte gök gürültülü sağanak etkisini sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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