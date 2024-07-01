Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta 5 gündür haber alınamayan genci arama çalışmaları sürüyor

        Kars'ın Digor ilçesinde 5 gündür haber alınamayan genci arama çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 11:27 Güncelleme: 01.07.2024 - 11:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'ta 5 gündür haber alınamayan genci arama çalışmaları sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kars'ın Digor ilçesinde 5 gündür haber alınamayan genci arama çalışmaları devam ediyor.

        İlçede 27 Haziran'dan bu yana haber alınamayan Yakup Yıldız'ın (33) bulunması için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

        Jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nce (UMKE) yapılan arama çalışması, Digor ve çevre köylerinde yoğunlaştırıldı.

        Ekipler, kırsalda arama çalışmalarını sürdürüyor.

        Digor ilçesinde 27 Haziran'da sabah saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alamayan Yıldız'ın, yakınlarının ihbarı üzerine yapılan aramada motosikleti yol kenarında bulunmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Habertürk'te
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Habertürk'te
        Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması
        Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması
        Sinan Ateş cinayeti sanıkları hakim karşısında
        Sinan Ateş cinayeti sanıkları hakim karşısında
        Baba katili evlat: Mekanı cennet olsun! Karar açıklandı!
        Baba katili evlat: Mekanı cennet olsun! Karar açıklandı!
        Berber ve kuaförler için tatil düzenlemesi
        Berber ve kuaförler için tatil düzenlemesi
        Zaniolo bilmecesi!
        Zaniolo bilmecesi!
        Tarihi dönüşe kurban gitti
        Tarihi dönüşe kurban gitti
        Beşiktaş vazgeçmiyor!
        Beşiktaş vazgeçmiyor!
        Nazik ebeveynlik neden işe yaramıyor?
        Nazik ebeveynlik neden işe yaramıyor?
        Denizde ya da havuzda uygulayabileceğiniz 7 yöntem!
        Denizde ya da havuzda uygulayabileceğiniz 7 yöntem!
        Kerim 18 yaşındaydı! Evinden çıkarken kanlı infaz!
        Kerim 18 yaşındaydı! Evinden çıkarken kanlı infaz!
        Ek vergiye 'beş kala' Türkiye'ye geldi
        Ek vergiye 'beş kala' Türkiye'ye geldi
        Bursa'daki yangın felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
        Bursa'daki yangın felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
        Etek giyen erkekleri eleştirdi
        Etek giyen erkekleri eleştirdi
        Aşk tazelediler
        Aşk tazelediler
        İnsanların zihnini okumak için 6 taktik!
        İnsanların zihnini okumak için 6 taktik!
        Paris'te aşırı sağ protestosu!
        Paris'te aşırı sağ protestosu!
        14 milyon kişinin maaş zammı belirsiz
        14 milyon kişinin maaş zammı belirsiz
        Hangi küflü gıdalar yenir, hangileri yenmez?
        Hangi küflü gıdalar yenir, hangileri yenmez?
        "Macron'un erken seçim kararı kendi sonunu getirdi"
        "Macron'un erken seçim kararı kendi sonunu getirdi"

        Benzer Haberler

        Kars'ta sağanak etkili oldu, sürüye düşen yıldırımda 10 büyükbaş öldü
        Kars'ta sağanak etkili oldu, sürüye düşen yıldırımda 10 büyükbaş öldü
        Kars'ta yıldırım isabet eden 10 hayvan telef oldu
        Kars'ta yıldırım isabet eden 10 hayvan telef oldu
        Kars'ta evde çıkan yangın söndürüldü
        Kars'ta evde çıkan yangın söndürüldü
        Nahçıvan'da işlenen cinayetle ilgili kırmızı bültenle aranan zanlı Kars'ta...
        Nahçıvan'da işlenen cinayetle ilgili kırmızı bültenle aranan zanlı Kars'ta...
        Kars'ta sağlık çalışanları Gazze için 33 haftadır "sessiz yürüyüş" yapıyor
        Kars'ta sağlık çalışanları Gazze için 33 haftadır "sessiz yürüyüş" yapıyor
        Kars'ta mezun olan öğrenciler törene Filistin'i destekleyen pankartlarla ge...
        Kars'ta mezun olan öğrenciler törene Filistin'i destekleyen pankartlarla ge...