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        Kars'ta şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

        Kars'ta etkili olan şiddetli rüzgar köydeki bazı evlerin çatılarına zarar verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 17:05 Güncelleme: 02.07.2024 - 17:05
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        Kars'ta şiddetli rüzgar çatıları uçurdu
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        Kars'ta etkili olan şiddetli rüzgar köydeki bazı evlerin çatılarına zarar verdi.

        Kentte iki gündür aralıklarla etkili olan sağanak ve beraberinde meydana gelen şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

        Merkeze bağlı Yağıkesen köyünde bazı evlerin çatıları şiddetli rüzgar nedeniyle yerinden söküldü.

        Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine köyde hasar tespit çalışması başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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