Kars'ta sağanak etkili oldu
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
İlçede öğleden sonra etkisini gösteren sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Vatandaşların hazırlıksız yakalandığı yağışta, sürücüler su biriken yollarda ilerlemekte güçlük çekti.
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