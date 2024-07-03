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        Kars'ta sağanak etkili oldu

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 19:27 Güncelleme: 03.07.2024 - 19:27
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        Kars'ta sağanak etkili oldu
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        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

        İlçede öğleden sonra etkisini gösteren sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Vatandaşların hazırlıksız yakalandığı yağışta, sürücüler su biriken yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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