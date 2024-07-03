Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta "Batı Azerbaycan'a Dönüş Forumu" düzenlendi

        Kars'ta, Türk ve Azerbaycanlı yetkililerin katılımıyla "Batı Azerbaycan'a Dönüş Forumu" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 19:46 Güncelleme: 03.07.2024 - 19:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'ta "Batı Azerbaycan'a Dönüş Forumu" düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kars'ta, Türk ve Azerbaycanlı yetkililerin katılımıyla "Batı Azerbaycan'a Dönüş Forumu" düzenlendi.

        Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu (TADEF), Kars Belediyesi, Azerbaycan Respublikasının Diasporla İş Üzre Devlet Komitesi ve Kars Azerbaycan Kafkas Kültürleri Derneğince, İl Kültür ve Turizm salonunda düzenlenen etkinlik, Türkiye ve Azerbaycan milli marşlarının okunmasıyla başladı.

        Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger, programda yaptığı konuşmada, Kars’ın saldırılar altında kaldığını hatırlatarak, "Kars 1918-1920 yılları arasında Ermeni çetelerinin yoğun saldırısı altında kalmış bir vatan toprağıdır. Kars merkez ve köylerinde toplu katliamlar yapılmış, büyük mağduriyetler yaşanmıştır. Aynı dönemde, bugün Ermenistan sınırları içerisinde bulunan ve tarihte Batı Azerbaycan olarak bilinen bölge de bu katliamlardan yakasını kurtaramamıştır. 2 yıl içerisinde yaklaşık 300 bin Azerbaycan Türk'ü yerini yurdunu terk etmek zorunda kalmıştır." diye konuştu.

        Kars, Batı Azerbaycan mağdurlarının yoğun olarak yaşadığı bir şehir olduğunu anlatan Senger, şunları dile getirdi:

        "Uzun yıllardan beri topraklarımız üzerinde hak iddiasında bulunan Ermenistan'ın yapması gereken, öncelikle kendi yarattığı mağduriyeti gidermek olmalıdır. Halkımız ata topraklarına dönmek istiyor. Bugün Azerbaycan, Türkiye ve dünyanın birçok ülkesinde Azerbaycan Türkleri bu taleplerini dile getirmeye başladılar. Genel ve yerel yönetimler olarak bizlerde bu iradeye kayıtsız kalamayız. Bu nedenle, Kars belediye başkanı olarak, Kars'tan Ermenistan yönetimine çağrıda bulunuyorum. Geçmişte yapılan bu haksızlığı giderecek, bölgede huzura katkı sağlayacak adımı atınız. Batı Azerbaycanlıların topraklarına dönme taleplerine kayıtsız kalmayınız."

        TADEF Başkanvekili Parviz Mammadzade ise 44 günlük savaştan sonra tüm Karabağ topraklarını işgalden kurtardıklarını bildirerek, "Biz Türkler olarak toprağımıza, şarkımıza, dansımıza bağlı milletiz. Biz birbirimize bağlı milletiz, bu bağları bizden koparmak öyle kolay değil." dedi.

        Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev de Azerbaycan'ın işgal altındaki toprakların 44 günlük savaş sonrasında geri aldığını hatırlattı.

        Konuşmaların ardından TADEF Başkan Yardımcısı Settar Kaya, düzenlenen formu yönetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'İlk işimiz depremzede kardeşlerimiz'
        'İlk işimiz depremzede kardeşlerimiz'
        Türkiye'de orman yangınları!
        Türkiye'de orman yangınları!
        Biden seçimden çekilecek mi?
        Biden seçimden çekilecek mi?
        Yeni adresi belli oldu!
        Yeni adresi belli oldu!
        9. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu: İşte teklifin ayrıntıları...
        9. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu: İşte teklifin ayrıntıları...
        Erdoğan, Putin'le görüştü
        Erdoğan, Putin'le görüştü
        Galatasaray, Mertens'in sözleşmesini uzattı!
        Galatasaray, Mertens'in sözleşmesini uzattı!
        En 'Milli' takım: Bizim Çocuklar!
        En 'Milli' takım: Bizim Çocuklar!
        İlklerin takımı!
        İlklerin takımı!
        Jandarmadan kaçarken bataklığa saplandı!
        Jandarmadan kaçarken bataklığa saplandı!
        Başbakanlığı devretti, bisikletiyle ayrıldı
        Başbakanlığı devretti, bisikletiyle ayrıldı
        Merih Demiral'a soruşturma
        Merih Demiral'a soruşturma
        Akaryakıt, sigara ve alkolde ÖTV zammı
        Akaryakıt, sigara ve alkolde ÖTV zammı
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kıdem tazminatı tavanı belli oldu
        Kıdem tazminatı tavanı belli oldu
        Haziran enflasyonu açıklandı
        Haziran enflasyonu açıklandı
        Mehmet Uçum'dan erken seçim tartışması yorumu
        Mehmet Uçum'dan erken seçim tartışması yorumu
        Özgür Özel'den erken seçim çağrısı
        Özgür Özel'den erken seçim çağrısı
        "Sevenleri bizi diri tutuyor"
        "Sevenleri bizi diri tutuyor"

        Benzer Haberler

        Kars'ta sağanak etkili oldu
        Kars'ta sağanak etkili oldu
        Adana'nın sıcağından kaçıp Kars'ta soba başında ısındı
        Adana'nın sıcağından kaçıp Kars'ta soba başında ısındı
        Ardahan'da "Atatürk silüeti"nin oluşumu görüntülendi
        Ardahan'da "Atatürk silüeti"nin oluşumu görüntülendi
        Kars'ta şiddetli rüzgar çatıları uçurdu
        Kars'ta şiddetli rüzgar çatıları uçurdu
        Ani kazılarında bulunan ve 22 yıldır korunan altın kemer müze vitrininde
        Ani kazılarında bulunan ve 22 yıldır korunan altın kemer müze vitrininde
        Kars'ta 5 gündür haber alınamayan genci arama çalışmaları sürüyor
        Kars'ta 5 gündür haber alınamayan genci arama çalışmaları sürüyor