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        Kars'ta ocakta unutulan yemek yangına sebep oldu

        Kars'ta bir yakınlarını kaybetmeleri üzerine hastaneye giden ve ocakta unutulan yemek yangına neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 00:48 Güncelleme: 04.07.2024 - 00:48
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        Kars'ta ocakta unutulan yemek yangına sebep oldu
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        Kars'ta bir yakınlarını kaybetmeleri üzerine hastaneye giden ve ocakta unutulan yemek yangına neden oldu.

        Fevzi Çakmak Mahallesi'nde ikamet eden İ.K, kaza sonucu bir akrabasını kaybettiği bilgisi üzerine evin kapısını kapatıp hastaneye gitti.

        Bir süre sonra evden dumanların çıktığını gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine Kars Belediyesi İtfaiyesi, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce yapılan müdahalede yangın büyümeden söndürüldü.

        İtfaiye ekipleri, yaptıkları incelemede yangının ocakta unutulan yemekten çıktığını belirledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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