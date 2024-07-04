Kars'ta ocakta unutulan yemek yangına sebep oldu

İhbar üzerine olay yerine Kars Belediyesi İtfaiyesi, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Fevzi Çakmak Mahallesi'nde ikamet eden İ.K, kaza sonucu bir akrabasını kaybettiği bilgisi üzerine evin kapısını kapatıp hastaneye gitti.

Kars'ta bir yakınlarını kaybetmeleri üzerine hastaneye giden ve ocakta unutulan yemek yangına neden oldu.

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