Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 20:17 Güncelleme: 04.07.2024 - 20:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'ta şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        A.O. yönetimindeki 39 AAB 591 plakalı otomobil, Sarıkamış-Kars kara yolu Bozat köyü mevkisinde şarampole devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Araçta sıkışan A.O, M.Ç.O. ve S.O. itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Kilit kapanıyor'
        'Kilit kapanıyor'
        İlklerin adamı Montella!
        İlklerin adamı Montella!
        Türkiye'de orman yangınları!
        Türkiye'de orman yangınları!
        Bursa'da sağanak esareti! Metro göle döndü
        Bursa'da sağanak esareti! Metro göle döndü
        Galatasaray'da yeni sezon formaları tanıtıldı!
        Galatasaray'da yeni sezon formaları tanıtıldı!
        İsrail heyeti müzakerelere gidiyor
        İsrail heyeti müzakerelere gidiyor
        Kötü koku ihbarıyla ortaya çıktı: Şişli'de 85 kediye kafes hapsi
        Kötü koku ihbarıyla ortaya çıktı: Şişli'de 85 kediye kafes hapsi
        En pahalı Türk futbolcu!
        En pahalı Türk futbolcu!
        İstanbul'da kilise saldırısında iddianame düzenlendi!
        İstanbul'da kilise saldırısında iddianame düzenlendi!
        "Avusturya'yı Türk yüreğiyle yendik!"
        "Avusturya'yı Türk yüreğiyle yendik!"
        Buket'in hayatını karartan takıntılı aşık hakim karşısında: "Seni Bergen gibi yapacağım, tanınmayacak hale getireceğim"
        Buket'in hayatını karartan takıntılı aşık hakim karşısında: "Seni Bergen gibi yapacağım, tanınmayacak hale getireceğim"
        Türkiye'den dev yükseliş!
        Türkiye'den dev yükseliş!
        Erdoğan'dan Astana'da açıklamalar
        Erdoğan'dan Astana'da açıklamalar
        TL'nin reel değeri yaklaşık 3 yılın zirvesinde
        TL'nin reel değeri yaklaşık 3 yılın zirvesinde
        4 yıl 6 ay hapis istemi
        4 yıl 6 ay hapis istemi
        Çeşme’nin sessiz yazı
        Çeşme’nin sessiz yazı
        Mikonos'ta aşk
        Mikonos'ta aşk
        İdrar renginiz sağlığınız hakkında ne söylüyor?
        İdrar renginiz sağlığınız hakkında ne söylüyor?
        Gel bakalım Portakal!
        Gel bakalım Portakal!
        Yazın terlemeden hazırlayabileceğiniz yemekler!
        Yazın terlemeden hazırlayabileceğiniz yemekler!

        Benzer Haberler

        Kars'ta ormanlık alanlara girişler 15 Ekim'e kadar yasaklandı
        Kars'ta ormanlık alanlara girişler 15 Ekim'e kadar yasaklandı
        Kars'ta ocakta unutulan yemek yangına sebep oldu
        Kars'ta ocakta unutulan yemek yangına sebep oldu
        Kars'ta otomobilin çarptığı sürü sahibi öldü, 6 koyun telef oldu
        Kars'ta otomobilin çarptığı sürü sahibi öldü, 6 koyun telef oldu
        Kars'ta "Batı Azerbaycan'a Dönüş Forumu" düzenlendi
        Kars'ta "Batı Azerbaycan'a Dönüş Forumu" düzenlendi
        Kars'ta sağanak etkili oldu
        Kars'ta sağanak etkili oldu
        Adana'nın sıcağından kaçıp Kars'ta soba başında ısındı
        Adana'nın sıcağından kaçıp Kars'ta soba başında ısındı