Kars'ta şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
A.O. yönetimindeki 39 AAB 591 plakalı otomobil, Sarıkamış-Kars kara yolu Bozat köyü mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan A.O, M.Ç.O. ve S.O. itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.