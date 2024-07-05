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        Kars'ta öğrenciler, yaz kursları açılışında Filistin'e destek oldu

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde öğrenciler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen yaz kursları açılışına, Gazze'ye destek için çizdikleri resimler ile Türk ve Filistin bayraklarıyla katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 11:22 Güncelleme: 05.07.2024 - 11:22
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        Kars'ta öğrenciler, yaz kursları açılışında Filistin'e destek oldu
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        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde öğrenciler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen yaz kursları açılışına, Gazze'ye destek için çizdikleri resimler ile Türk ve Filistin bayraklarıyla katıldı.

        Sarıkamış 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Meydanı'nda, spor, müzik, Kur'an-ı Kerim eğitimleri gibi her alanda iki ay boyunca programların düzenleneceği yaz kurslarının açılışı yapıldı.

        Açılışta çocuklar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla "Sarıkamış çocukları Filistin'in yanındadır", "Filistin özgürdür", "Filistin'e dokunma" yazılı, kendi çizimlerinin de yer aldığı pankartlar taşıdı.

        Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, açılışta, her yıl çok sayıda çocuk ve gencin kültürel ve sportif faaliyetler yapmak için bu kursları tercih ettiğini söyledi.

        Yaz döneminde açılan kursların çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Aslantatar, "İnşallah çocuklarımızla beraber çok güzel bir yaz tatili geçireceğiz." dedi.

        Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ali Koçak da tüm ailelerin çocuklarını geleceğe hazırlamak için kurslara göndermesini istedi.

        Kafkas halk oyunları gösterisinin yapıldığı açılışa, Belediye Başkanı Serdar Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Kızılok, Gençlik Merkezi Müdürü Bülent Yıldırım, kurs öğretmenleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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