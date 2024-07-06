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        Kars'taki "kale köy" yıllardır Tunçkaya köyü sakinlerini ağırlıyor

        Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Tunçkaya köyü sakinleri yaşamlarını Keçivan Kalesi'nde sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 13:27 Güncelleme: 06.07.2024 - 13:27
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        Kars'taki "kale köy" yıllardır Tunçkaya köyü sakinlerini ağırlıyor
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        Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Tunçkaya köyü sakinleri yaşamlarını Keçivan Kalesi'nde sürdürüyor.

        Tunçkaya köylüleri, uzun yıllardır sarp kayalıklar üzerinde arazinin konumuna göre inşa edilen ve halen bazı sur kalıntılarının bulunduğu tarihi Keçivan Kalesi'nde yaşıyor.

        Yöre halkının yerleşim yerine tek giriş kapısı olan surlarla çevrili kale kapısını kullandığı köyde, cami ve kilise gibi bazı tarihi yapıların kalıntıları da bulunuyor.

        Yerleşim yerini çevreleyen surların bazı yerlerde yıkık vaziyette olduğu 80 haneli "kale köy", bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor.

        Drone ile görüntülenen köy güzel görüntü oluşturdu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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