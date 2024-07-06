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        Kars'ta sağanak su baskınlarına neden oldu

        Kars'ta sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 22:19 Güncelleme: 06.07.2024 - 22:19
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        Kars'ta sağanak su baskınlarına neden oldu
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        Kars'ta sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı.

        Kentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

        Yağışın etkisiyle bazı yollar su altında kaldı, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Şehitler Mahallesi'nde de bazı iş yerlerini su bastı.

        Kars Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, suları tahliye etmek için çalışma başlattı.

        Yağış esnasında çakan şimşekler de kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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