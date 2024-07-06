Kars'ta sağanak nedeniyle hastanenin bodrum katını su bastı

Hastane görevlileri, suyun tahliye edilmesi için çalışma başlattı.

Yağış nedeniyle Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinin bodrum katındaki bazı bölümleri de su bastı.

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