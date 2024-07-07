Kars'ta sağanak sonrası meydana gelen sel nedeniyle ev ve ahırları su bastı
Kars'ın Digor ilçesine bağlı Şatıroğlu köyünde etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen selde bazı ev ve ahırlar zarar gördü.
Kars'ın Digor ilçesine bağlı Şatıroğlu köyünde etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen selde bazı ev ve ahırlar zarar gördü.
Kentte iki gündür aralıklarla devam eden sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.
İlçeye bağlı Şatıroğlu köyünde yağış sonrası oluşan selde ev, ahır ve bahçeler zarar gördü.
Selle birlikte sürüklenerek gelen taşların temizlenmesi için çalışma başlatıldı.
AFAD ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri de hasar tespit çalışması gerçekleştiriyor.
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