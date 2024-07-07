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        Kars'ta yangın çıkan apartmanda mahsur kalan vatandaşları itfaiye kurtardı

        Kars'ta elektrik panosunda yangın çıkan apartmanda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 18:40 Güncelleme: 07.07.2024 - 18:40
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        Kars'ta yangın çıkan apartmanda mahsur kalan vatandaşları itfaiye kurtardı
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        Kars'ta elektrik panosunda yangın çıkan apartmanda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı.

        İstasyon Mahallesi Bakirtaş Apartmanı'nda elektrik panosunda yangın çıktı.

        Yangın nedeniyle içi duman dolan binada bazı vatandaşlar mahsur kaldı.

        İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri, binada mahsur kalan vatandaşları kurtardı.

        Dumandan etkilenen 66 yaşındaki M.A ile 80 yaşındaki K.B sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesine sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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