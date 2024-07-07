Kars'ta yangın çıkan apartmanda mahsur kalan vatandaşları itfaiye kurtardı
Kars'ta elektrik panosunda yangın çıkan apartmanda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı.
Kars'ta elektrik panosunda yangın çıkan apartmanda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı.
İstasyon Mahallesi Bakirtaş Apartmanı'nda elektrik panosunda yangın çıktı.
Yangın nedeniyle içi duman dolan binada bazı vatandaşlar mahsur kaldı.
İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, binada mahsur kalan vatandaşları kurtardı.
Dumandan etkilenen 66 yaşındaki M.A ile 80 yaşındaki K.B sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesine sevk edildi.
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