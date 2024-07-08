Kars'ta binaya giren yılan paniğe neden oldu

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube (DKMP) Müdürlüğü ile polis ekipleri sevk edildi.

Yenişehir Mahallesi İsmail Aytemiz Bulvarı üzerinde bir binanın bodrum katına giren yaklaşık 1 metrelik yılanı fark eden bina sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

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