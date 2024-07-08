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        Kars'ta binaya giren yılan paniğe neden oldu

        Kars'ta bir binanın bodrum katına giren yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılan yakalanarak doğaya bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 19:31 Güncelleme: 08.07.2024 - 19:31
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        Kars'ta binaya giren yılan paniğe neden oldu
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        Kars'ta bir binanın bodrum katına giren yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılan yakalanarak doğaya bırakıldı.

        Yenişehir Mahallesi İsmail Aytemiz Bulvarı üzerinde bir binanın bodrum katına giren yaklaşık 1 metrelik yılanı fark eden bina sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube (DKMP) Müdürlüğü ile polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye tarafından bulunduğu yerden çıkartılan yılan, DKMP Şube Müdürlüğü ekiplerince ormanlık alana bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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