Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kağızman kayısısındaki verim yüz güldürdü

        Kars'ın Kağızman ilçesinde hasadı tamamlanan kayısıda, yağışlar sayesinde yüksek verim alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 11:17 Güncelleme: 09.07.2024 - 11:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kağızman kayısısındaki verim yüz güldürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kars'ın Kağızman ilçesinde hasadı tamamlanan kayısıda, yağışlar sayesinde yüksek verim alındı.

        Kağızman'da 1180 üretici, 13 bin dekardaki 240 bin ağaçta kayısı üretiyor.

        Mevsimlik işçilerin özenle toplayıp hasadı tamamladığı sofralık kayısıdaki verim, üreticinin yüzünü güldürdü.

        Kağızman Kaymakamı Okan Daştan, AA muhabirine, Kağızman'da 1300 rakımda Aras Vadisi üzerinde kayısı üretiminin gerçekleştirildiğini söyledi.

        İlçede yetiştirilen kayısının genellikle sofralık olduğunu ifade eden Daştan, şöyle konuştu:

        "Üretilen ürünlerin yaklaşık yüzde 5'i yurt dışı pazarlarında değerlendirilmekte, kalan da genelde yurt içi pazarlarında sofralık olarak değerlendiriliyor. Kağızman kayısısı depolama süresinin daha uzun ömürlü olması ve aroması itibarıyla da diğer kayısılara göre farklılık arz ediyor. Ürettiğimiz kayısı hakikaten değerli bir kayısı ancak ilçemizde soğuk hava deposunun olmaması da üreticiyi mağdur ediyor. Alacağımız desteklerle Kağızman'da yapacağımız soğuk hava deposu hem kayısının ömrünü uzatması ve bu noktada yurt dışına da ihracatı daha kolaylaşacaktır."

        - "Üreticilerimiz kayısı bolluğundan ürünlerini istediği fiyata veremedi"

        Kağızman Ziraat Odası Başkanı Sülhettin Günday da Kağızman'da bu yıl kayısı hasadının erken başladığını anlattı.

        Geçen yıla göre üretimde yüzde 100 artış beklediklerini dile getiren Günday, "Üreticilerimiz kayısı bolluğundan dolayı ürünlerini istediği fiyata veremedi. İlçemizde yetişen kayısımız ihracata giden bir kayısıdır, Rusya, Ukrayna, Azerbaycan gibi ülkelere gitmektedir. Bu yıl kayısı üretimi fazla, kayısı bahçeleri fazla." diye konuştu.

        İlçedeki bahçelerde 3 çeşit kayısı yetiştirildiğini söyleyen Günday, "Abrigoz dediğimiz kayısımız var iri oluyor, güz kayısımız var, bir de şekerpare dediğimiz kayısımız var. Abrigoz dediğimiz kayısımız ihracata gidiyor, kayısımız sofralıktır, tadı çok güzeldir. Önceki yıllara göre kayısı üretimimiz artıyor, bahçelerimiz de artıyor. Kayısılar toplandığı gün ihracat tırlarına teslim ediliyor." ifadelerini kullandı.

        Kayısıyı ihraç eden üretici Engin Toper ise mevsimlik işçilerle kayısıları hasat ettiklerini ve bu yıl üretimin yüzlerini güldürdüğünü kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        En düşük emekli aylığına zam yolda
        En düşük emekli aylığına zam yolda
        Türkiye'nin nüfus sıralaması belli oldu
        Türkiye'nin nüfus sıralaması belli oldu
        O anlar kamerada! Çocuğu içeri soktular!
        O anlar kamerada! Çocuğu içeri soktular!
        EURO 2024'te ilk finalist belli oluyor
        EURO 2024'te ilk finalist belli oluyor
        "Şirket kârları enflasyonu artırıyor"
        "Şirket kârları enflasyonu artırıyor"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi öncesinde konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi öncesinde konuştu
        Dünyanın en iyi takımları açıklandı!
        Dünyanın en iyi takımları açıklandı!
        Cinayetle biten eskort tuzağını anlattılar!
        Cinayetle biten eskort tuzağını anlattılar!
        2. Lig'den Avrupa'nın gündemine yerleşti!
        2. Lig'den Avrupa'nın gündemine yerleşti!
        Bir kızla konuşması sonu oldu!
        Bir kızla konuşması sonu oldu!
        Beyin fırtınası yaşatacak 7 bilmece! Gelecekten gelen hangisi?
        Beyin fırtınası yaşatacak 7 bilmece! Gelecekten gelen hangisi?
        Aşırı sıcaklar metal köprüyü 'bozdu'
        Aşırı sıcaklar metal köprüyü 'bozdu'
        Kendi hapishanesini yapan Pablo Escobar'a dair gerçekler!
        Kendi hapishanesini yapan Pablo Escobar'a dair gerçekler!
        Çocuklar için gitarını sattı
        Çocuklar için gitarını sattı
        İlk Yapay Zekâ Kraliçesi seçildi!
        İlk Yapay Zekâ Kraliçesi seçildi!
        Sağanak, fırtına ve çöl tozu uyarıları
        Sağanak, fırtına ve çöl tozu uyarıları
        TIR'ın altına girdi, burnu bile kanamadı!
        TIR'ın altına girdi, burnu bile kanamadı!
        BYD yatırımı neden önemli?
        BYD yatırımı neden önemli?
        Gözler Lazio'da!
        Gözler Lazio'da!
        Sigaranın vergisine enflasyon ayarı
        Sigaranın vergisine enflasyon ayarı

        Benzer Haberler

        Kars'ta binaya giren yılan paniğe neden oldu
        Kars'ta binaya giren yılan paniğe neden oldu
        Kars'ta su baskınları, Ağrı'da sel
        Kars'ta su baskınları, Ağrı'da sel
        Kars'ta yangın çıkan apartmanda mahsur kalan vatandaşları itfaiye kurtardı
        Kars'ta yangın çıkan apartmanda mahsur kalan vatandaşları itfaiye kurtardı
        Kars'ta sağanak sonrası meydana gelen sel nedeniyle ev ve ahırları su bastı
        Kars'ta sağanak sonrası meydana gelen sel nedeniyle ev ve ahırları su bastı
        Sarıkamış kışın karla, yazın "kır melikesi" çiçeğiyle beyaza bürünüyor
        Sarıkamış kışın karla, yazın "kır melikesi" çiçeğiyle beyaza bürünüyor
        Kars'ta sağanak nedeniyle hastanenin bodrum katını su bastı
        Kars'ta sağanak nedeniyle hastanenin bodrum katını su bastı