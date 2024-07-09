Kars'ta terör örgütüne yönelik operasyonda yaşam malzemesi ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Kağızman İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla başlatılan çalışmalar devam ediyor.

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