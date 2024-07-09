Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta terör örgütüne yönelik operasyonda yaşam malzemesi ele geçirildi

        Kars'ın Kağızman ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda toprağa gömülü vaziyette yaşam malzemesi ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 12:56 Güncelleme: 09.07.2024 - 12:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'ta terör örgütüne yönelik operasyonda yaşam malzemesi ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kars'ın Kağızman ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda toprağa gömülü vaziyette yaşam malzemesi ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Kağızman İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla başlatılan çalışmalar devam ediyor.

        İlçeye bağlı Yolkorur köyü kırsalındaki operasyonda, geçmiş yıllarda PKK/KCK terör örgütü mensuplarınca toprağa gömüldüğü değerlendirilen, 200 kilogram un, tuz, maya, 2 çaydanlık ile tencere ele geçirildi.

        Ele geçirilen malzeme güvenlik güçlerince Kağızman Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilerek olay mahallinde imha edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Antalyasporlu Naldo'yu yıkan kazada karar açıklandı!
        Antalyasporlu Naldo'yu yıkan kazada karar açıklandı!
        Annesine verdiği yemini 12 kurşunla bozdu
        Annesine verdiği yemini 12 kurşunla bozdu
        Sıcak saatler!
        Sıcak saatler!
        Annesini boğazını keserek öldürmüştü! İşte cani evlada istenen ceza!
        Annesini boğazını keserek öldürmüştü! İşte cani evlada istenen ceza!
        Dünyanın en iyi takımları açıklandı!
        Dünyanın en iyi takımları açıklandı!
        En düşük emekli aylığına zam yolda
        En düşük emekli aylığına zam yolda
        Takip etmeyi bıraktı
        Takip etmeyi bıraktı
        Cinayetle biten eskort tuzağını anlattılar!
        Cinayetle biten eskort tuzağını anlattılar!
        2. Lig'den Avrupa'nın gündemine yerleşti!
        2. Lig'den Avrupa'nın gündemine yerleşti!
        Türkiye'nin nüfus sıralaması belli oldu
        Türkiye'nin nüfus sıralaması belli oldu
        Beyin fırtınası yaşatacak 7 bilmece! Gelecekten gelen hangisi?
        Beyin fırtınası yaşatacak 7 bilmece! Gelecekten gelen hangisi?
        "Şirket kârları enflasyonu artırıyor"
        "Şirket kârları enflasyonu artırıyor"
        EURO 2024'te ilk finalist belli oluyor
        EURO 2024'te ilk finalist belli oluyor
        Bir kızla konuşması sonu oldu!
        Bir kızla konuşması sonu oldu!
        Kapadokya'nın tarihine ışık tutacak keşif!
        Kapadokya'nın tarihine ışık tutacak keşif!
        Motosikleti sahibiyle birlikte çaldılar!
        Motosikleti sahibiyle birlikte çaldılar!
        BYD yatırımı neden önemli?
        BYD yatırımı neden önemli?
        Kremlin: Çocuk hastanesini biz vurmadık
        Kremlin: Çocuk hastanesini biz vurmadık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi öncesinde konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi öncesinde konuştu
        Sigaranın vergisine enflasyon ayarı
        Sigaranın vergisine enflasyon ayarı

        Benzer Haberler

        Kağızman kayısısındaki verim yüz güldürdü
        Kağızman kayısısındaki verim yüz güldürdü
        Kars'ta binaya giren yılan paniğe neden oldu
        Kars'ta binaya giren yılan paniğe neden oldu
        Kars'ta su baskınları, Ağrı'da sel
        Kars'ta su baskınları, Ağrı'da sel
        Kars'ta yangın çıkan apartmanda mahsur kalan vatandaşları itfaiye kurtardı
        Kars'ta yangın çıkan apartmanda mahsur kalan vatandaşları itfaiye kurtardı
        Kars'ta sağanak sonrası meydana gelen sel nedeniyle ev ve ahırları su bastı
        Kars'ta sağanak sonrası meydana gelen sel nedeniyle ev ve ahırları su bastı
        Sarıkamış kışın karla, yazın "kır melikesi" çiçeğiyle beyaza bürünüyor
        Sarıkamış kışın karla, yazın "kır melikesi" çiçeğiyle beyaza bürünüyor