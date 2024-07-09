Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta sağanak nedeniyle bazı ev ve odunlukları su bastı

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, sağanak nedeniyle bazı ev ve odunlukları su bastı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 22:00 Güncelleme: 09.07.2024 - 22:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'ta sağanak nedeniyle bazı ev ve odunlukları su bastı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kars’ın Sarıkamış ilçesinde, sağanak nedeniyle bazı ev ve odunlukları su bastı.

        İlçede akşam saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

        Yağışın etkisiyle Şehitler, İstasyon ve Erenler mahallelerindeki dereler taştı, bazı evleri ve odunlukları su bastı.

        Caddelerde oluşan su birikintileri de sürücülerin yollarda ilerlemesini zorlaştırdı.

        Sarıkamış Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, evlerdeki suları tahliye etmek ve tıkanan rögarları açmak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail yine okula saldırdı
        İsrail yine okula saldırdı
        Avrupa devinden Arda Güler'e teklif!
        Avrupa devinden Arda Güler'e teklif!
        Sanayiciden TÜİK Başkanına cevap
        Sanayiciden TÜİK Başkanına cevap
        Dev maçta heyecan sürüyor!
        Dev maçta heyecan sürüyor!
        Di Maria'dan Beşiktaş'a kötü haber!
        Di Maria'dan Beşiktaş'a kötü haber!
        Gazze'de ateşkes müzakereleri Doha'da
        Gazze'de ateşkes müzakereleri Doha'da
        Ehliyet sınavlarında düzenleme
        Ehliyet sınavlarında düzenleme
        Galatasaray'da 5 ayrılık kapıda!
        Galatasaray'da 5 ayrılık kapıda!
        Sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi!
        Sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi!
        Kadın öğretmen meslektaşını öldürdü!
        Kadın öğretmen meslektaşını öldürdü!
        Avukata ihbar yükümlülüğü mü geliyor?
        Avukata ihbar yükümlülüğü mü geliyor?
        Türkiye'de orman yangınları!
        Türkiye'de orman yangınları!
        Neslihan Güngen ve eşi İnanç Güngen ne ile suçlanıyor? Fenomenlere yönelik Kuyu-8 operasyonunda yeni ayrıntılar
        Neslihan Güngen ve eşi İnanç Güngen ne ile suçlanıyor? Fenomenlere yönelik Kuyu-8 operasyonunda yeni ayrıntılar
        İstanbul'da film gibi dolandırıcılık! İngiliz kadından 14 milyon liralık vurgun
        İstanbul'da film gibi dolandırıcılık! İngiliz kadından 14 milyon liralık vurgun
        Kadın plaj görevlisini 3 kız kardeş feci dövdü!
        Kadın plaj görevlisini 3 kız kardeş feci dövdü!
        Modi savaşın başlangıcından bu yana ilk kez Rusya'da
        Modi savaşın başlangıcından bu yana ilk kez Rusya'da
        Beyin fırtınası yaşatacak 7 bilmece! Gelecekten gelen hangisi?
        Beyin fırtınası yaşatacak 7 bilmece! Gelecekten gelen hangisi?
        Takip etmeyi bıraktı
        Takip etmeyi bıraktı
        En düşük emekli aylığına zam yolda
        En düşük emekli aylığına zam yolda
        BYD yatırımı neden önemli?
        BYD yatırımı neden önemli?

        Benzer Haberler

        Kars'ta terör örgütüne yönelik operasyonda yaşam malzemesi ele geçirildi
        Kars'ta terör örgütüne yönelik operasyonda yaşam malzemesi ele geçirildi
        Kağızman kayısısındaki verim yüz güldürdü
        Kağızman kayısısındaki verim yüz güldürdü
        Kars'ta binaya giren yılan paniğe neden oldu
        Kars'ta binaya giren yılan paniğe neden oldu
        Kars'ta su baskınları, Ağrı'da sel
        Kars'ta su baskınları, Ağrı'da sel
        Kars'ta yangın çıkan apartmanda mahsur kalan vatandaşları itfaiye kurtardı
        Kars'ta yangın çıkan apartmanda mahsur kalan vatandaşları itfaiye kurtardı
        Kars'ta sağanak sonrası meydana gelen sel nedeniyle ev ve ahırları su bastı
        Kars'ta sağanak sonrası meydana gelen sel nedeniyle ev ve ahırları su bastı