Kars'ta sağanak nedeniyle bazı ev ve odunlukları su bastı

Sarıkamış Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, evlerdeki suları tahliye etmek ve tıkanan rögarları açmak için çalışma başlattı.

Yağışın etkisiyle Şehitler, İstasyon ve Erenler mahallelerindeki dereler taştı, bazı evleri ve odunlukları su bastı.

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde, sağanak nedeniyle bazı ev ve odunlukları su bastı.

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