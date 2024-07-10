Kars'ta haber alınamayan kişi yaylada ölü bulundu

Kars'ın Kağızman ilçesinde hayvanlarını otlatmaya götüren ve kendisinden haber alınamayan kişi yaylada ölü bulundu.

Körpınar köyü yaylasında hayvanlarını otlatan 56 yaşındaki Hayrettin D'den haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Köy sakinleri ile güvenlik güçlerince yapılan aramada, Hayrettin D, yaylada ölü buldu. Cenazenin alınması için olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, sel nedeniyle kapanan yolda ilerleyemedi.

Kağızman Özel İdaresi ekiplerince yapılan çalışmada, yol açılarak sağlık ekiplerinin geçişi sağlandı. Arazinin engebeli olması nedeniyle bir süre omuzlarda taşınarak ambulansa ulaştırılan cenaze, otopsi için Kağızman Devlet Hastanesine kaldırıldı.