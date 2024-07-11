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        Kerbela şehitleri için Kars'ta anma programları düzenlenecek

        Kars'ta Kerbela şehitleri için kapsamlı anma programları gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 11:51 Güncelleme: 11.07.2024 - 11:51
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        Kerbela şehitleri için Kars'ta anma programları düzenlenecek
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        Kars'ta Kerbela şehitleri için kapsamlı anma programları gerçekleştirilecek.

        Son Peygamber Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve ehlibeytten 72 kişinin şehit düştüğü "Kerbela olayı", İslam dünyasında asırlardır, Müslümanların süren hüznü olarak yer tutuyor.

        Irak'ın Kufe kenti yakınlarındaki Kerbela Çölü'nde hicri takvime göre 10 Muharrem 61'de (10 Ekim 680) Emevi Devleti'nin ilk halifesi Muaviye bin Ebu Süfyan'ın ölümünden sonra yerine geçen oğlu, Emevilerin 2'nci Halifesi Yezid bin Muaviye'nin, Hazreti Hüseyin'in kendisine biat etmesini istemesi nedeniyle yaşanan üzücü hadiseler, Hazreti Muhammed'i ve onun ehlibeytini seven müminleri derinden yaraladı.

        Kentteki Caferi mezhebine mensup vatandaşlar da her yıl muharrem ayının ilk gününden başlayıp 40 gün boyunca Kerbela'da katledilen Hazreti Hüseyin ile 72 yarenin yasını tutuyor.

        Camilerde bir araya gelerek "Sinezen" adı verilen ilahileri seslendirip sinelerine vuran Caferiler'e, il, ilçe ve köy imamları da akşam namazının ardından "Mersiye" adı verilen ağıtlar eşliğinde Kerbela olayını anlatıp, o gün yaşananları hatırlatıyor.

        Gençlerin oluşturduğu "Deste" adı verilen ilahi grupları, camilerde imamının konuşmasının ardından ayağa kalkarak koro halinde okudukları sinezenler eşliğinde sinelerine vurup o günleri yad ediyor.

        - 16 Temmuz'da anma yürüyüşü yapılacak

        Kerbela şehitleri, muharrem ayının onuncu gününe denk gelen 16 Temmuz Salı günü düzenlenecek yürüyüş ve etkinliklerle anılacak.

        Kars Ehlibeyt Alimleri Birliği Derneği Başkanı ve Ehlibeyt Işıklı Cami Alimi Seyit Ahmet Erdem, AA muhabirine, muharrem ayının İslam alemi için yas, matem ayı olduğunu söyledi.

        Hazreti Peygamber'in torunu Hazreti Hüseyin ve ehlibeytten 72 kişinin Kerbela'da şehit edildiğini ifade eden Erdem, şöyle konuştu:

        "Aşure günü bizler için şehitler günüdür. Hazreti Hüseyin şehitlerin efendisi, önderi olarak, onun önderliğinde aşure günü bütün şehitlerimizi yad ederiz. Ayın 16'sında birlik ve beraberlik içinde gençlerimiz, bayanlar, kızlarımız yürüyüş yaparız. Hazreti Hüseyin'in bayrağı altında Kars'ta güzel bir birliktelik vardır. Aşure gününde Kars halkı, devletiyle, milletiyle, bütün inanç yapılarıyla, etnik yapılarla o yürüyüşe iştirak ederiz, şehitliğimize gideriz."

        Kerbela olayından herkesin ders çıkarması gerektiğini söyleyen Erdem, "Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da şehadeti, inananların kalbinde bir ateş yakacak ki o ateş kıyamete kadar sönmeyecektir. Bizim inancımızda, inancımızın altyapısında 'şehitler ölmez' diyoruz. Bize göre İmam Hüseyin ölmemiştir, her yıl o şehadet coşkusuyla millet bu merasimleri yerine getiriyor. İslam alemi, İmam Hüseyin'in mesajına dikkat etmelidir ama İslam alemi olarak sadece imam Hüseyin'in mazlumiyetini, susuzluğunu, çocuklarının susuzluğunu görmüş, ona acımış, ona gözyaşı dökmüşüz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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