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        Kars'ta kamyonetin çarptığı motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

        Kars'ın Kağızman ilçesinde kamyonetin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 22:25 Güncelleme: 11.07.2024 - 22:25
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        Kars'ta kamyonetin çarptığı motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi
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        Kars'ın Kağızman ilçesinde kamyonetin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

        S.İ idaresindeki plakası belirlenemeyen kamyonet, Kesikköprü Mahallesi Köprübaşı mevkisinde 22 yaşındaki Serhat Ç.'nin kullandığı motosikletle çarpıştı.

        Kağızman Devlet Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü, müdahaleye karşın kurtarılamadı.

        Kaza sonrası olay yerinden kaçan kamyonet sürücüsü S.İ. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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