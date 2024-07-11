Kars'ta kamyonetin çarptığı motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi
Kars'ın Kağızman ilçesinde kamyonetin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Kars'ın Kağızman ilçesinde kamyonetin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
S.İ idaresindeki plakası belirlenemeyen kamyonet, Kesikköprü Mahallesi Köprübaşı mevkisinde 22 yaşındaki Serhat Ç.'nin kullandığı motosikletle çarpıştı.
Kağızman Devlet Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü, müdahaleye karşın kurtarılamadı.
Kaza sonrası olay yerinden kaçan kamyonet sürücüsü S.İ. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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