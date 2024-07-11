Kars'ta sağanak sonrası trafikte aksama

Ayrıca Faikbey Caddesi ile Yusufpaşa Mahallesi'nde de yaşanan su baskınları nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Bugün sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam yağış trafikte aksamalara neden oldu.

Kars'ta etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

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