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        Kars'ta üzerlerine yüksek gerilim hattından kopan tel düşen 2 inek telef oldu

        Kars'ta fırtına nedeniyle yüksek gerilim hattından kopan telin üzerlerine düştüğü 2 inek telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 14:34 Güncelleme: 12.07.2024 - 14:34
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        Kars'ta üzerlerine yüksek gerilim hattından kopan tel düşen 2 inek telef oldu
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        Kars'ta fırtına nedeniyle yüksek gerilim hattından kopan telin üzerlerine düştüğü 2 inek telef oldu.

        Kentte hafta boyunca sağanak ve fırtına etkili oldu.

        Paşaçayır Mahallesi'nde fırtına dolayısıyla yüksek gerilim hattından kopan tel, 2 ineğin üzerine düştü.

        Erkan Güneşsu'ya ait hayvanlar, akıma kapılarak telef oldu.

        İhbar üzerine olay yerine gelen Aras EDAŞ ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak hattaki akımı kesti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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