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        Kars'ta el sanatlarıyla rehabilite olan hastalar eserlerini sergiledi

        Kars Harakani Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde tedavi gören hastaların yıl boyunca hazırladığı el işi çalışmaları sergilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 16:47 Güncelleme: 12.07.2024 - 16:47
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        Kars'ta el sanatlarıyla rehabilite olan hastalar eserlerini sergiledi
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        Kars Harakani Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde tedavi gören hastaların yıl boyunca hazırladığı el işi çalışmaları sergilendi.

        Vali Ziya Polat, Kars Kalesi eteklerinde açılan sergiyi, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu ile ziyaret edip, İl Sağlık Müdürü Mücahit Aydın'dan bilgi aldı.

        Hastanenin psikiyatri uzmanı Dr. İbrahim Yağcı, gazetecilere, her yıl geleneksel olarak Toplum Ruh Sağlığı Merkezince hazırlanan serginin açılışını yaptıklarını söyledi.

        Psikiyatri hastalarının rehabilitasyon sürecine destek verdiklerini ifade eden Yağcı, şöyle konuştu:

        "İşleyişimiz diğer kurumlara göre biraz daha farklı. Hastalarla hem kendi yerimizde, bünyemizde işlevselliklerini artıracak birtakım etkinlikler yapıyoruz hem de evlerine giderek olanaklarını değerlendiriyoruz. Sosyal işlevselliklerini ve etkinliklerini artırmak için birtakım faaliyetler yürütüyoruz. Bu faaliyetlerden biri de sergimiz. Bir yıl içinde Halk Eğitim Merkezinde el işi öğretmenimizle hastalarımızın yaptığı ürünleri sergiledik."

        Yağcı, hastaları ilgilerine göre spor, müzik gibi alanlara yönlendirmeye çalıştıklarını da kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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