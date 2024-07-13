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        Yabani kuşlar, Kars'ın Sarıkamış ve Selim ilçe merkezlerinde bile özgürce dolaşıyor

        Kars'ın Sarıkamış ve Selim ilçe merkezlerinde, angut, kınalı keklik, orman baykuşu ve leylekler tedirginlik yaşamadan rahatça dolaşabiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 14:13 Güncelleme: 13.07.2024 - 14:13
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        Yabani kuşlar, Kars'ın Sarıkamış ve Selim ilçe merkezlerinde bile özgürce dolaşıyor
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        Kars'ın Sarıkamış ve Selim ilçe merkezlerinde, angut, kınalı keklik, orman baykuşu ve leylekler tedirginlik yaşamadan rahatça dolaşabiliyor.

        Sarıçam Ormanları ve eşsiz doğasıyla birçok yabani hayvana barınma ve üreme imkanı sunan Sarıkamış’ta, gölette yüzen angutlar ve ilçe merkezindeki İnönü Mahallesinde kınalı keklikler görüntülendi.

        Selim ilçesinde ise tren istasyonu etrafındaki ormanlık alanda büyüyen kulaklı orman baykuşu yavrusu ve Karahamza köyünde aydınlatma direği üzerinde büyüyen ve uçmak için hazırlanan leylek yavruları objektiflere yansıdı.

        Selim ilçesi sakinlerinden Yahya Batıbay, "Bu ağaçta gördüğümüz orman baykuşu küçüktü, şimdi büyüdü. Bunun gibi bir sürü kuşlar var. Ormanlık alanlarımızın insanlara olduğu gibi hayvanlara da yararı var." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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