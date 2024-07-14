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        Kars'ta paraşüt eğitimini tamamlayan pilotlar uçuş yaptı

        Kars'ta eğitimlerini tamamlayan yamaç paraşütü pilotları, Koşapınar köyü etrafındaki tepelerden uçuş gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 15:55 Güncelleme: 14.07.2024 - 15:55
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        Kars'ta paraşüt eğitimini tamamlayan pilotlar uçuş yaptı
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        Kars'ta eğitimlerini tamamlayan yamaç paraşütü pilotları, Koşapınar köyü etrafındaki tepelerden uçuş gerçekleştirdi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün girişimiyle Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından kentteki 5 kursiyere 4 gün süreyle eğitim verildi. Eğitimini tamamlayan pilotlar, Koşapınar köyüne gelerek buradaki tepelerden uçuş gerçekleştirdi.

        Köye gelen ekibe rehberlik eden Murat Kılıçbeyi, ilk defa bu bölgede yamaç paraşütü etkinliğinin yapılmasının kendilerini heyecanlandırdığını söyledi.

        Kılıçbeyi, bu tür hava sporlarının yaygınlaşması gerektiğini belirterek, "Koşapınar köyünde yapılan etkinlikte beş noktadan uçuşlar gerçekleştirildi. Burada amaç hava sporların bu bölgelerde yapılabilirliği ve genç kuşaklara hava sporlarının sevdirilmesidir." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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