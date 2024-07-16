Kars, Ağrı ve Iğdır'da Kerbela şehitleri anıldı

Kars, Ağrı ve Iğdır'da, Kerbela şehitleri için anma programları düzenlendi.

Kars'ta Hazreti Ali Çarşı Camisi önünde bir araya gelerek ellerinde Türk bayrağı ile Atatürk ve Hazreti Ali'nin posterlerini taşıyan grup, buradan yürüyüşe başladı.

Gruptakiler, Faikbey Caddesi'nden Işıklı Ehlibeyt Camisi önüne kadar mersiyeler eşliğinde yürüdü. Katılımcılar Cumhuriyet Caddesi'ndeki Işıklı Camisi önünde şehitler için dua okudu.

Daha sonra Kars Garnizon Şehitliği'ne gelen grup, burada saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu. Ardından Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi.

Vali Ziya Polat, programda yaptığı konuşmada, muharrem ayının 10'uncu günü meydana gelen Kerbela olayının, çetin bir imtihanın, haksızlık karşısında direnmenin, ilahi kıyamın adı olduğunu söyledi.

Kerbela'nın hakla batılın savaşı olduğunu ifade eden Polat, "Kerbela, batıla, zulme, esarete başkaldırının destanıdır. Kerbela, tüm Müslümanların ortak hafızasında yer alan, asırlardır hiç dinmeyen çok büyük bir acı, aynı zamanda tarihi bir ibret vesikasıdır." dedi.

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın da tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Peygamberimizin gözbebeği, biricik torunu ve onun 72 akrabasını susuz bıraktılar. Dünya tarihinde eşi benzeri olmayan katliamla ne yazık ki şehit ettiler." ifadesini kullandı.