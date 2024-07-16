Kars'ta sel nedeniyle bir köyde ev, ahır ve yollar zarar gördü

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan sel, ev, ahır ve kara yoluna zarar verdi.

İlçeye bağlı Süngütaş köyünde akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve dolunun ardından sel meydana geldi.

Köyden geçen derenin taşması sonucu 2 ev ve 2 ahırı su bastı, istinat duvarı çöktü. Sel suları kara yoluna zarar verdi, köydeki yollarda da ulaşım sağlanamıyor.

İhbar üzerine Sarıkamış Belediyesi, İl Özel İdaresi, AFAD ekipleri sevk edildi.

Kaymakam Enis Aslantatar, AA muhabirine, tüm ekiplerin seferber edildiğini ifade ederek, "Çok şükür can kaybı yok, 2 ev ve ahırı su bastı, istinat duvarı çöktü, köydeki bazı yollar kullanılmaz hale geldi. Ekiplerimiz su dolan ev ve ahırlarda su tahliyesi çalışmalarını sürdürüyor. Sabah ivedilikle hasar tespiti ve bozulan yollarda çalışmalarımıza başlayacağız." dedi.