Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

        Kars'ta yalnız yaşayan 82 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 15:25 Güncelleme: 17.07.2024 - 15:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'ta yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kars'ta yalnız yaşayan 82 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

        İstasyon Mahallesi Ünal Özgödek Caddesi'ndeki bir apartmanın 4'üncü katında yalnız yaşayan İbrahim Aydın'ın evinden koku alan komşuları, durumu ekiplere bildirdi.

        İhbar üzerine eve sağlık, polis, itfaiye ve Kargaz ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince kapısı açılan evde Aydın, yatağında hareketsiz halde bulundu.

        Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Aydın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Aydın'ın cenazesi otopsi için Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Her gün en az 2 canımızı kaybediyoruz! Ferman daha 10 yaşındaydı!
        Her gün en az 2 canımızı kaybediyoruz! Ferman daha 10 yaşındaydı!
        Uyurken yanına yorgun mermi düştü!
        Uyurken yanına yorgun mermi düştü!
        İzmir'deki akım dehşetinde sıcak gelişme!
        İzmir'deki akım dehşetinde sıcak gelişme!
        LGS birincisi olmuştu! Şimdi de YKS birincisi oldu
        LGS birincisi olmuştu! Şimdi de YKS birincisi oldu
        Önce kafa sonra yumruk! Klima cinayeti!
        Önce kafa sonra yumruk! Klima cinayeti!
        SPK beklenen değişikliği açıkladı
        SPK beklenen değişikliği açıkladı
        Galatasaray'ın orta saha planı hazır!
        Galatasaray'ın orta saha planı hazır!
        Kapanan “Alâaddin’in Dükkânı”, mücevherleşen “Kara Kitap”
        Kapanan “Alâaddin’in Dükkânı”, mücevherleşen “Kara Kitap”
        Eski il başkanı tartıştığı kiracısını öldürüp kaçtı!
        Eski il başkanı tartıştığı kiracısını öldürüp kaçtı!
        Kral Charles, hükümetin programını sundu
        Kral Charles, hükümetin programını sundu
        İsrail'de zorunlu askerlik protestosu
        İsrail'de zorunlu askerlik protestosu
        Balıktan sonra dondurma yemek tehlikeli mi?
        Balıktan sonra dondurma yemek tehlikeli mi?
        Malazgirt Zaferi'nin araştırıldığı alanda heyecan verici keşif
        Malazgirt Zaferi'nin araştırıldığı alanda heyecan verici keşif
        Yine yeniden Los Galacticos!
        Yine yeniden Los Galacticos!
        Eliyle maymun besledi
        Eliyle maymun besledi
        'Dünya üzerindeki en büyük temassız kabile' görüntülendi
        'Dünya üzerindeki en büyük temassız kabile' görüntülendi
        O sahne kesilecek
        O sahne kesilecek
        Konut fiyatlarında yüzde 14.9'luk reel düşüş
        Konut fiyatlarında yüzde 14.9'luk reel düşüş
        12.500 TL aylık kimleri etkileyecek?
        12.500 TL aylık kimleri etkileyecek?
        Beşiktaş'tan yerli atağı!
        Beşiktaş'tan yerli atağı!

        Benzer Haberler

        Kanepe yastığından 776 adet sahte 50 TL'lik banknot ve uyuşturucu çıktı
        Kanepe yastığından 776 adet sahte 50 TL'lik banknot ve uyuşturucu çıktı
        Kars'ta sel nedeniyle bir köyde ev, ahır ve yollar zarar gördü
        Kars'ta sel nedeniyle bir köyde ev, ahır ve yollar zarar gördü
        Kars ve Ardahan'da sel suları köy yollarına zarar verdi
        Kars ve Ardahan'da sel suları köy yollarına zarar verdi
        Kars, Ağrı ve Iğdır'da Kerbela şehitleri anıldı
        Kars, Ağrı ve Iğdır'da Kerbela şehitleri anıldı
        Sinelerine vurarak Kerbela şehitlerini andılar (2)
        Sinelerine vurarak Kerbela şehitlerini andılar (2)
        Sinelerine vurarak Kerbela şehitlerini andılar
        Sinelerine vurarak Kerbela şehitlerini andılar