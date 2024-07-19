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        Kars-Kağızman kara yolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı

        Kars-Kağızman kara yolu sağanak sonrası meydana gelen sel nedeniyle ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 18:46 Güncelleme: 19.07.2024 - 18:46
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        Kars-Kağızman kara yolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı
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        Kars-Kağızman kara yolu sağanak sonrası meydana gelen sel nedeniyle ulaşıma kapandı.

        Kentte dün başlayan ve aralıklarla devam eden şiddetli yağış sele neden oldu.

        Kars-Kağızman kara yolu Kötek köyü mevkisinde dağdan gelen sel kara yolunu ulaşıma kapattı.

        Menfezden taşan sel sularının kapattığı yolda bazı sürücüler mahsur kaldı.

        Yolun ulaşıma açılması için bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışması sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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