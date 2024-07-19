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        GÜNCELLEME - Sel nedeniyle kapanan Kars-Kağızman kara yolu ulaşıma açıldı

        Sağanak sonrası ulaşıma kapanan Kars-Kağızman kara yolu ekiplerin çalışmasıyla açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 18:46 Güncelleme: 19.07.2024 - 18:46
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        GÜNCELLEME - Sel nedeniyle kapanan Kars-Kağızman kara yolu ulaşıma açıldı
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        Sağanak sonrası ulaşıma kapanan Kars-Kağızman kara yolu ekiplerin çalışmasıyla açıldı.

        Kentte dün başlayan ve aralıklarla devam eden şiddetli yağış sele neden oldu.

        Kars-Kağızman kara yolu Kötek köyü mevkisinde dağdan gelen sel kara yolunu ulaşıma kapattı.

        Menfezden taşan sel sularının kapattığı yolda bazı sürücüler mahsur kaldı.

        Yolun ulaşıma açılması için bölgeye ekip sevk edildi.

        Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada yol ulaşıma açıldı. Ekipler yol temizleme çalışmasını sürdürüyor.

        Bu arada sel nedeniyle dün ulaşıma kapanan Kömürlü köyü yolu da İl Özel İdaresi ve Kağızman Özel İdaresi ekiplerince yapılan çalışmayla ulaşıma açıldı.

        Kağızman Kaymakamı Okan Daştan, Kötek köyü mevkisinde ekiplerce yapılan çalışmaları inceledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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