GÜNCELLEME - Sel nedeniyle kapanan Kars-Kağızman kara yolu ulaşıma açıldı

Sağanak sonrası ulaşıma kapanan Kars-Kağızman kara yolu ekiplerin çalışmasıyla açıldı.

Kentte dün başlayan ve aralıklarla devam eden şiddetli yağış sele neden oldu.

Kars-Kağızman kara yolu Kötek köyü mevkisinde dağdan gelen sel kara yolunu ulaşıma kapattı.

Menfezden taşan sel sularının kapattığı yolda bazı sürücüler mahsur kaldı.

Yolun ulaşıma açılması için bölgeye ekip sevk edildi.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada yol ulaşıma açıldı. Ekipler yol temizleme çalışmasını sürdürüyor.