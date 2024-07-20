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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Kars'ta konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili "Biz daha iyi bir sonuç alacağımızı umuyorduk ama ülkemizin içinde bulunduğu durum, dünya konjonktüründeki genel gelişmeler, dünyamızda olup biten olayların ülkemiz ekonomisi üzerindeki etkileri gibi birtakım etkilerle insanımız yerel seçimde zaman zaman sandığa gitmeyerek, sandığa gidip biraz incinmişliğini ifade eden geçersiz oy kullanarak veya başka partileri tercih ederek bize bir uyarıda bulundu." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 14:53 Güncelleme: 20.07.2024 - 14:53
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Kars'ta konuştu:
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili "Biz daha iyi bir sonuç alacağımızı umuyorduk ama ülkemizin içinde bulunduğu durum, dünya konjonktüründeki genel gelişmeler, dünyamızda olup biten olayların ülkemiz ekonomisi üzerindeki etkileri gibi birtakım etkilerle insanımız yerel seçimde zaman zaman sandığa gitmeyerek, sandığa gidip biraz incinmişliğini ifade eden geçersiz oy kullanarak veya başka partileri tercih ederek bize bir uyarıda bulundu." dedi.

        Yılmaz, AK Parti Kars İl Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıda, Türkiye'nin demokrasi mücadelesinin bitmeksizin devam edeceğini söyledi.

        AK Parti'nin kurulduğu günden bugüne birçok hizmete imza attığını bildiren Yılmaz, "1920'li yıllardan, Kurtuluş Savaşı mücadelemizden bu yana ülkemize yapılmış hizmetlerin en büyük, en kapsamlı ve en güçlüleri inşa ederek ve yaparak ülkemizi bulunduğu coğrafyanın değil dünya coğrafyasında da parlayan bir yıldızı haline getiren AK Parti siyasetimizin ülkemize demokrasi mücadelesi devam ediyor." diye konuştu.

        Yılmaz, Ağrı ve Iğdır'dan sonra Kars'a geldiğini belirterek, seyahatinin amacının 31 Mart seçimlerinden sonra bütün illeri ziyaret edip verilen mücadeleden dolayı teşekkür ve tebrik etmek olduğunu kaydetti.

        Seçimde bekledikleri sonucu alamadıklarına değinen Yılmaz, şunları dile getirdi:

        "Şüphesiz biz bu seçimlerde beklediğimiz sonucu alamadık. Biz Kars'ımızda ittifakla seçime girdik ama onun dışındaki diğer il ve büyükşehirlerimizin tümünde yani ittifak yaptığımız illerin dışındaki illeri kastediyorum, beklediğimiz sonucu aldığımızı söylersem yanlış olur. Biz daha iyi bir sonuç alacağımızı umuyorduk ama ülkemizin içinde bulunduğu durum, dünya konjonktüründeki genel gelişmeler, dünyamızda olup biten olayların ülkemiz ekonomisi üzerindeki etkileri gibi birtakım etkilerle insanımız yerel seçimde zaman zaman sandığa gitmeyerek, sandığa gidip biraz incinmişliğini ifade eden geçersiz oy kullanarak veya başka partileri tercih ederek bize bir uyarıda bulundu. Biz bu uyarıyı sayın Cumhurbaşkanı'mızın da ifade ettiği gibi; öptük, başımızın üstüne koyduk."

        Yılmaz, kurulan kurullarla seçimlerin en ayrıntısına kadar konuşulduğunu ve değerlendirildiğini anlatarak, şunları kaydetti:

        "Bizim milletimize borcumuz var, biz 31 Mart seçimleri şu oldu, bu oldu, önemli değil. Biz o seçim sonuçlarından da aldığımız dersle geleceğe daha büyük bir azim ve gayretle koşacağız. Millete olan borcumuzu henüz daha ödemedik. Bir siyasi partinin mensubu, bir demokrasiyi içselleştirmiş yüreğinde demokrasi kültürünü geliştirmiş, 'ben seçilerek ülkeme hizmet edeceğim' diyen insanlar, milletine kendini borçlu görmek çok önemli. Eğer milletinden kendini alacaklı görürse yani 'ben çok kıymetli bir adamım, beni seçmek zorundalar' derse çok büyük bir gaflet, çok büyük bir delalet içerisinde olur."

        Toplantıya, AK Parti İl Başkanı Muammer Sancar ile partililer katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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