Kars'ta yolcu otobüsünde ruhsatsız 5 tabanca ele geçirildi

Araçta yolcu konumundaki D.V.K'nin (29) eşyalarında yapılan aramada, ruhsatsız 5 tabanca ile 5 şarjör ele geçirildi.

Kars'ta bir yolcu otobüsünde ruhsatsız 5 tabanca ile şarjörleri ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

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