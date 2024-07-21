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        Kars'ta yolcu otobüsünde ruhsatsız 5 tabanca ele geçirildi

        Kars'ta bir yolcu otobüsünde ruhsatsız 5 tabanca ile şarjörleri ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 14:22 Güncelleme: 21.07.2024 - 14:22
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        Kars'ta yolcu otobüsünde ruhsatsız 5 tabanca ele geçirildi
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        Kars'ta bir yolcu otobüsünde ruhsatsız 5 tabanca ile şarjörleri ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yasadışı silah ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışması sürüyor.

        Ekipler, şüphe üzerine Sarıkamış Mescitli Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol noktasında bir otobüsü durdurdu.

        Araçta yolcu konumundaki D.V.K'nin (29) eşyalarında yapılan aramada, ruhsatsız 5 tabanca ile 5 şarjör ele geçirildi.

        Şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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